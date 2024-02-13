Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 12 лютого 2024 року, 21:45.
Ювентус — Удінезе, Getty Images
13 лютого 2024, 08:39
Туринський Ювентус у матчі 24 туру італійської Серії А на своєму полі сенсаційно поступився Удінезе (0:1).
Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині першого тайму, коли на 25 хвилині результативним ударом відзначився Джаннетті.
Таким чином, команда Массіміліано Аллегрі дає шанс Інтеру, що лідирує, відірватися на відстань десяти очок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Удінезе в італійській Серії А-2023/24:
Ювентус — Удінезе 0:1
Гол: Джаннетті, 25.
Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Сандро, Веа (Йїлдіз, 62), Локателлі (Ніколуссі Кавілья, 77), Маккенні, Рабіо, Камбіазо (Л. Черрі, 84), Мілік, К'єза (Ілінг-Джуніор, 77).
Удінезе: Окойє, Ехізібе (Феррейра, 65), Джанетті, Н. Перес, Т. Крістенсен, Земура (Ебоселе, 66), Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен (Бреннер, 77), Лукка (Саксесс, 77).
Попередження: Бремер, Гатті, Ніколуссі Кавілья – Ехізібе, Уолас, Саксесс.