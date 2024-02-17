Італія

Вперше це досягнення скорилося Юрію Джоркаєффу.

Міланський Інтер у матчі 25 туру італійської Серії А на своєму полі розгромив Салернітану (4:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер "нерадзуррі" Маркус Тюрам.

За інформацією OptaPaolo, Тюрам став лише другим французом в історії міланського клубу, який зміг забити десять і більше голів за сезон у Серії А.

Вперше це досягнення підкорилося Юрію Джоркаєффу, який забив 14 голів у 33 іграх сезону-1996/97.

Цього сезону Тюрам провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 11 гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Салернітана.