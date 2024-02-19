Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (12.02.2024 — 18.02.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
📰 СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛІТКУ МОЖЕ ВИТРАТИТИ ЛОНДОНСЬКИЙ ЧЕЛСІ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПРОДАЖІВ. МОВА ЙДЕ ПРО 200 МІЛЬЙОНІВ ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ.
💭А батько — президентом УАФ
💭Duraki — 100%
📰 "ДЕБАТИ ЗАКІНЧЕНО! КЕПА ПРОГРАВ". ПІСЛЯ ПЕРЕМОЖНОГО МАТЧУ НАД ЛЕЙПЦИГОМ ПІДГОТУВАЛИ ДЛЯ ВАС РЕАКЦІЮ ПРЕСИ ТА ФАНІВ НА НАДЗВИЧАЙНУ НАДІЙНІСТЬ АНДРІЯ ЛУНІНА У ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.
💭Мауріціо Саррі не схвалює!
📰 АНДРІЙ ЛУНІН ПОВТОРИВ ВОРОТАРСЬКИЙ РЕКОРД РЕАЛА У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ, ЗДІЙСИВШИ ДЕВ'ЯТЬ СЕЙВІВ ПРОТИ ЛЕЙПЦИГА.
💭Карло Анчелотті схвалює!
📰 АНДРІЙ ЛУНІН — НАЙКРАЩИЙ ГРАВЕЦЬ МАТЧУ МІЖ ЛЕЙПЦИГОМ ТА РЕАЛОМ ЗА ВЕРСІЯМИ WHOSCORED І SOFASCORE.
📰 КВІНСІ ПРОМЕСА ЗАСУДИЛИ ДО ШЕСТИ РОКІВ УВʼЯЗНЕННЯ ЗА КОНТРАБАНДУ КОКАЇНУ.
💭Чому "заявочка", якщо всі умови хлопець виконав?
📰 ВБОЛІВАЛЬНИКА, ЯКИЙ СУНУВ ПАЛЕЦЬ У ДУПУ ОКАМПОСА, ПОКАРАЛИ ШТРАФОМ І ЗАБОРОНОЮ НА ВІДВІДУВАННЯ МАТЧІВ.
💭Не знали, що фанат Севільї — ніклід*
💭Вітаємо! Але більше таких маніпуляцій не пройде!
📰 ФОРВАРД БАВАРІЇ ГАРРІ КЕЙН ПРОКОМЕНТУВАВ ПОРАЗКУ СВОЄЇ КОМАНДИ ВІД ЛАЦІО В 1/8 ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: "БАВАРІЯ СПРАВДІ ПЕРЕБУВАЄ У ВАЖКОМУ СТАНІ".
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЛОНДОНСЬКОГО АРСЕНАЛУ МІКЕЛЬ АРТЕТА ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВЕ ПІДПИСАННЯ КІЛІАНА МБАППЕ: "МБАППЕ В АРСЕНАЛІ? ЧОМУ Б І НІ?"
💭Суркіс: Не посилювати команду? Чому б і ні?
📰 ЧЕЛСІ БЕЗ МУДРИКА ВТРИМАВ НІЧИЮ В ГОСТЯХ У МАНЧЕСТЕР СІТІ В МАТЧІ 25 ТУРУ АПЛ.
💭100%
💭Тільки ця пара може справді компенсувати втрату Мбаппе:
💭Саме час традиційно згадати легенду:
📰 БАВАРІЯ СЕНСАЦІЙНО ПОСТУПИЛАСЯ БОХУМУ У МАТЧІ 22 ТУРУ БУНДЕСЛІГИ.
💭Одноголосний вердикт наших експертів: