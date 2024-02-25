Італія

Відбувся черговий матч 26 туру італійського чемпіонату.

У матчі 26 туру італійської Серії А Наполі в гостях упустив перемогу над Кальярі. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли Віктор Осімген скористався асистом Джакомо Распадорі після помилки захисту господарів поля.

Тим не менш, на шостій компенсованій хвилині Кальярі втік від поразки завдяки голу Зіту Лувумбу.

Незважаючи на зміну головного тренера, "неаполітанці" провалили третю гру поспіль. На рахунку Наполі 37 очок та дев'яте місце, а у Кальярі 20 балів та 19 рядок.

Кальярі — Наполі 1:1

Голи: Лувумбу, 90+6 — Осімген, 65.

Кальярі: Скуффет — Нандес, Міна, Доссена, Аугелло (Орістаніо, 76) — Янкто (Дзаппа, 61), Макумбу, Дейола, Лувумбу — Гаетано (Віола, 60), Лападула (Паволетті, 60 (Петанья, 76)).

Наполі: Мерет — Маццоккі (Естігор, 85), Ррахмані, Жуан Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Каюсте, 79) — Распадорі (Ліндстрьом, 79), Осімген (Сімеоне, 85), Кварацхелія (Політано, 73).

Попередження: Лападула, Лувумбу, Нандес, Дейола — Олівера