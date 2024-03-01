Італія

Наставник "россонері" висловився про чемпіонську гонку в Серії А.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував чемпіонські перегони в італійській Серії А.

"Думаю, що для першого місця все досить очевидно. Інтер проводить неймовірний чемпіонат, і вони мали складний календар, у якому вони виграли все: подолавши цей шлях дуже легко і впевнено. Я думаю, що все закінчено.

Чемпіонство Інтера у дербі? До 21 квітня ще надто далеко. Зараз у нас на порядку денному матч із Лаціо. Це команда відмінної якості, яка буде дуже мотивована. Їх можна поставити у скрутне становище, якщо ми гратимемо інтенсивно і рішуче протягом 90 хвилин", — наводить слова Піолі сайт журналіста Альфредо Педулли.

Після 26 турів Інтер очолює Серію А, випереджаючи Ювентус на 12 очок. Мілан має третій рядок і 16 балів відставання від "нерадзуррі".

Нагадаємо, матч Лаціо — Мілан відбудеться сьогодні, 1 березня, о 21:45 за київським часом.