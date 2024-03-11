Італія

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у матчі італійської Серії А проти Аталанти (2:2).

"Думаю, ми провели гарний матч проти такого гарного суперника, як Аталанта. Вона успішно скористалася штрафним ударом, забила другий гол, а ми могли б краще захищатися в цих ситуаціях.

У другому таймі ми діяли більш рішуче, сміливо та технічно. Потрібно краще грати у захисті, коли ми ведемо в рахунку, бо така ж ситуація була у грі з Наполі тиждень тому, та й раніше також. Ми надто легко даємо забивати.

Але треба зосередитись на хорошому. Не забуваймо, що ми відірвалися від Болоньї на одне очко і втримали Аталанту в 11 очках від нас. Давайте не забувати, що наша мета – фінішувати у четвірці.

Хлопці добре впоралися із завданням в атмосфері, коли частина стадіону нам не допомагала, особливо у першому таймі. Є речі, які ми можемо робити краще, але ця команда ніколи не мала проблем із старанністю та бажанням.

Я не турбуюся через результати, тому що вся справа в сприйнятті. Якби ми спочатку програли два матчі, а потім здолали Аталанту та зіграли внічию з Наполі, то ставлення до наших 58 очків було б іншим. Давайте не втрачати мету — вона полягає в тому, щоб потрапити в чудове змагання під назвою Ліга чемпіонів. Всі ми маємо завдання, і фанати теж повинні усвідомити, що вони хочуть бачити нас у ЛЧ.

Команду можна лаяти, як і тренера, але ніхто не може дорікнути нам, що ми не намагаємося. Ми намагаємось виграти кожен матч. Не завжди це можливо. Ціль — потрапити до Ліги чемпіонів. Немає різниці, зробимо ми це в останній момент чи ні, головне — досягти її", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Аталанта.