Україна

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков висловився про роботу з Маріно Пушичем.

Лідер донецького Шахтаря у захваті від роботи з Маріно Пушичем.

- Я сказав у своєму першому інтерв’ю, що після першої теорії ми зрозуміли за 15 хвилин.

Але я не помилявся. Ми просто розуміли й розуміємо, що він хоче від нас. Він дуже доступно все розказує. Я сподіваюся, що ми це доведемо й покажемо на футбольному полі в цьому році.

Всі його ідеї нам до вподоби. В першу чергу він – неймовірна людина. Ти відчуваєш це ставлення до себе і ти хочеш реально виходити й кожну гру битися.

Бо це дуже важливо, коли тренер до тебе ставиться з повагою. І коли ти поважаєш тренера – ти готовий реально і за команду, і за тренера дуже багато чого робити.

Зараз можна спитати в кожного, навіть з персоналу – всі неймовірно щасливі перебувати в цій атмосфері, – сказав Судаков Ютуб-каналу Шахтаря.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті може спробувати перехопити Судакова у Ліверпуля.