Прес-служба УЄФА опублікувала результати голосування за найкращий гол на стадії плей-оф відбору Євро-2024.

Перше місце в рейтингу посів гол у ворота збірної України, коли ісландський вінгер Альберт Гудмундссон накрутив усю опорну зону "синьо-жовтих" та пробив точно у кут воріт Андрія Луніна.

Друге місце також посів Гудмундссон, який поклав м'яч у ворота після удару зі штрафного у матчі проти Ізраїлю. У цій грі він оформив хет-трик.

Третє місце посів захисник збірної Вельсу Неко Вільямс, який також забив після розіграшу штрафного удару у матчі проти Фінляндії.

Рейтинг замкнув захисник збірної Польщі Якуб Пйотровські із гарматним ударом у матчі проти Естонії.

Albert Gudmundsson's stunning strike is your Goal of the Play-offs 🔥⚽@AlipayPlus | #EQGOTT | #EURO2024 pic.twitter.com/iH4rksN74g