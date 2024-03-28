Ісландський одноклубник Руслана Маліновського зайняв два перші місця.
Альберт Гудмундссон, Getty Images
28 березня 2024, 20:25
Прес-служба УЄФА опублікувала результати голосування за найкращий гол на стадії плей-оф відбору Євро-2024.
Перше місце в рейтингу посів гол у ворота збірної України, коли ісландський вінгер Альберт Гудмундссон накрутив усю опорну зону "синьо-жовтих" та пробив точно у кут воріт Андрія Луніна.
Друге місце також посів Гудмундссон, який поклав м'яч у ворота після удару зі штрафного у матчі проти Ізраїлю. У цій грі він оформив хет-трик.
Третє місце посів захисник збірної Вельсу Неко Вільямс, який також забив після розіграшу штрафного удару у матчі проти Фінляндії.
Рейтинг замкнув захисник збірної Польщі Якуб Пйотровські із гарматним ударом у матчі проти Естонії.
Нагадаємо, через плей-оф на Євро-2024 пробилися Україна, Грузія та Польща.