Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ісландський одноклубник Руслана Маліновського зайняв два перші місця.

Прес-служба УЄФА опублікувала результати голосування за найкращий гол на стадії плей-оф відбору Євро-2024.

Перше місце в рейтингу посів гол у ворота збірної України, коли ісландський вінгер Альберт Гудмундссон накрутив усю опорну зону "синьо-жовтих" та пробив точно у кут воріт Андрія Луніна.

Друге місце також посів Гудмундссон, який поклав м'яч у ворота після удару зі штрафного у матчі проти Ізраїлю. У цій грі він оформив хет-трик.

Третє місце посів захисник збірної Вельсу Неко Вільямс, який також забив після розіграшу штрафного удару у матчі проти Фінляндії.

Рейтинг замкнув захисник збірної Польщі Якуб Пйотровські із гарматним ударом у матчі проти Естонії.

Нагадаємо, через плей-оф на Євро-2024 пробилися Україна, Грузія та Польща.