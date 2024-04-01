Італія

Завершився матч 30-го туру Серії А.

Рома приймала Лечче в рамках 30-го туру італійської Серії А.

Господарі були ближчі до перемоги, але взяти три очка в матчі з римлянами не змогли. Фінальний свисток арбітра зафіксував нулі на табло.

Після 30 турів Рома на 5 місці та відстає від топ-4 на 5 очок. Лечче на 13-й сходинці.

Лечче — Рома 0:0

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Венуті, 82) — Алмквіст (Банда, 61), Блен, Рамадані, Доргу (Уден, 72) — Крстович, Пікколі (Сансоне, 62)

Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 84), Манчіні, Ндіка (Гейсен, 46), Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Бове (Ауар, 64) — Бальданці (Дібала, 84), Лукаку, Залевські (Ель Шаараві, 64)

Попередження: Пікколі, Баскіротто, Рамадані — Ндіка, Крістант