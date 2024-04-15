Італія

Фіорентина та Дженоа поділили очки в матчі 32-го туру Серії А.

У італійській Серії A також настає той самий момент сезону, коли командам уже варто остаточно визначатись із тим, де вони хочуть завершувати поточну кампанію. І якщо виліт у нижчий дивізіон учасникам одного з останніх матчів тридцять другого туру національної першості, Фіорентині та генуезькому Дженоа, уже не загрожував, то зачепитись за єврокубки в них примарні шанси ще залишались.

Певна річ, це стосувалось більше колективу Вінченцо Італьяно, який випереджав "грифонів" Альберто Джилардіно на п’ять очок, однак відсутність перемог у останніх чотирьох матчах чемпіонату мала неабияк хвилювати вболівальників команди з Флоренції. Але в них ще залишається хоча б гра в запасі, тож ще певний час Фіо буде здатна помріяти про дійсно великі здобутки в непростому сезоні.

Сьогодні "фіалки" не змогли обіграти Дженоа. На гол Гудмундссона, який для ісландця вже 13-й в сезоні Серії А, господарі відповіли влучним ударом Іконе. Більше голів вболівальники не побачили — 1:1.

У наступному турі Фіорентина гостюватиме в Салернітани, тоді як посеред тижня гратиме матч-відповідь проти чеської Вікторії Пльзень у Лізі конференцій УЄФА, а генуезький Дженоа прийматиме римський Лаціо.

Фіорентина — Дженоа 1:1

Голи: Іконе, 54 - Гудмундссон, 42 (пен)

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Мартінес Кварта, Раньєрі, Парізі — Бонавентура (Міленкович, 84), Дункан — Іконе, Бельтран, Соттіл (Іван Гонсалес, 55) — Белотті (Мандрагора, 55)

Дженоа: Мартін (Спенс, 61) — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Гапс, 61), Френдруп, Бадель (Стротман, 80), Гудмундссон, Мартін (Спенс, 61) — Мессіас (Торсбі, 44), Екубан (Ретегі, 61)

Попередження: Раньєрі — Спенс, Бані