Італія

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян відреагував на перемогу своєї команди в чемпіонаті Італії.

Інтер вдвадцяте став чемпіоном Італії. Після історичної перемоги над Міланом (2:1) півзахисник "нерадзуррі" Генріх Мхітарян прокоментував завойований кубок.

"Це був незабутній сезон. Ми увійшли в історію, вигравши Скудетто в дербі! Чесно кажучи, ще два місяці тому ми говорили про те, що було б чудово завоювати титул у грі проти Мілану... і будь ласка! Ми зробили все, як і хотіли", — сказав Генріх в інтерв'ю FCInter1908.it.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.