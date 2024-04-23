Італія

Наставник Мілану висловився про свого недавнього конкурента.

У головного тренера Мілану Стефано Піолі запитали, чи це кінець його епохи в клубі, особливо на тлі інформації, що він піде в кінці сезону.

"Не знаю. За даними ЗМІ, 14 місяців тому Індзагі критикували, і подивіться, чого він досяг після цього. Я щасливий тут, я добре працюю, і я думаю, що у команди є резерв для вдосконалення.

"Ми побачимо, де ми будемо в кінці сезону, потім обговоримо майбутнє", — сказав Піолі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.