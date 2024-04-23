Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Півзахисник донецького Шахтаря Егіналду прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Насправді в чемпіонаті України всі матчі непрості, але ми були сфокусованими й перемогли.

Бракувало концентрації, щоб вирішити долю поєдинку в першому таймі, але завдяки своїм зусиллям здобули вольову перемогу, і це найголовніше.

Протягом тижня я сконцентровано готувався і виконував настанови головного тренера, тому вдало увійшов у гру і забив гол. Тренер сказав грати енергійно, упевнено та виконувати багато інших настанов, які тренер давав упродовж тижня.

Мій гол? Кевін навісив, і мені вдалося замкнути передачу й забити. Секрет у тому, що потрібно працювати старанно і вчитися у партнерів. Ми дуже згуртовані і, як одна родина, радіємо голам, слухаємо музику й танцюємо", — наводить слова Егіналду прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Зоря.