Україна

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко розповів про минулу гру з Поліссям, прокоментував останні результати команди та поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку із Дніпром-1.

27 квітня Динамо зіграє з Дніпром-1 в матчі УПЛ. Перед грою капітан киян Андрій Ярмоленко поділився думками щодо суперника.

"Чого варто очікувати від наступного поєдинку з Дніпром-1? Напевне, важкої гри, як для нас, так і для них. У нас свої задачі, у них – свої. Наші матчі ніколи ні для кого легкими не були, тому, повторюся, очікуємо на серйозну гру. Але у нас зараз кожен поєдинок, наче фінал. Добре розуміємо, що, якщо ще десь втратимо очки, про чемпіонство можна буде забути", — сказав Ярмоленко.

Раніше повідомлялось, що Перріс може не повернутися до Динамо.