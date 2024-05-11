Італія

Керманич Інтера прокоментував розгром Фрозіноне.

У тридцять шостому турі італійської Серії A міланський Інтер розгроми Фрозіноне на полі суперників.

Фрозіноне — Інтер 0:5 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Хлопці молодці. Ми хотіли повернутись до перемог і правильно інтерпретували цей матч.

Можливо, у фазі гри без м’яча в деяких моментах ми могли б діяти краще, але це все одно був дуже хороший виступ, навіть якщо результат не відображає перебіг поєдинку.

Ми всі маємо чудові стосунки з уболівальниками, які були створені між усіма складовими клубу. Наш переможний шлях цього року присвячується їм.

Що стосується гри, то зазвичай у нас є Мхітарян, який грає в парі з Чалханоглу, але сьогодні у нас був Фраттезі для гри в глибині і Барелла, який вміє як виходити вперед, так і захищатись. Це дуже сильний гравець, який вже кілька років проводить чудові чемпіонати.

Сьогодні в мене були чудові реакції, але я й без того знаю якості своїх гравців: такі як Арнаутович і Б’юкенен виконали чудову роботу впродовж тижня і були дуже корисними на полі, мені шкода, що я не зміг дати їм більше часу за ходом сезон.

Я також радий і за Сенсі, який вийшов сьогодні на поле й загалом провів чудовий рік, наполегливо працюючи, щоб отримати місце в основі. Сподіваюсь, він та Фраттезі зможуть підтвердити подальшими виступами, що вони прийшли до Інтера й дуже добре вписались у колектив.

Утім, усі півзахисники зробили те, що я просив їх робити, я б не хотів би відмовлятись ні від кого в цій команді", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти римського Лаціо.