Італія

Захисник Інтера прокоментував розгром Фрозіноне.

Напередодні міланський Інтер у тридцять шостому турі італійської Серії A розгромив Фрозіноне на полі суперників.

Фрозіноне — Інтер 0:5 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "змій" Янн-Аурель Біссек прокоментував виступ власної команди.

"Це був хороший матч, ми грали дуже добре. Я задоволений результатом, як і всі мої товариші по команді.

Упродовж тижня ми працювали, як завжди, виконуючи вказівки тренера: ми всі знали, що ми повинні робити, а коли ти добре працюєш упродовж тижня, то тобі вдається добре виступити у грі.

Усі мої товариші по команді допомагали мені, але я все ще вивчаю італійську, тому на полі не завжди легко зорієнтуватись для такого молодого гравця, як я. Проте я поступово вдосконалююсь.

Думаю, що це був дуже позитивний перший сезон для мене. Навіть із двома титулами. Це під час Суперкубку я ще не звик піднімати трофеї над головою, але тепер під час вручення скудетто я буду готовий до нагороди", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти римського Лаціо.