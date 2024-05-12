Італія

Завершився четвертий поєдинок 36 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Лаціо приймав Емполі на Стадіо Олімпіко.

Господарі поля встигли відкрити рахунок ще до завершення першого тайму — у компенсований час голом відзначився Патрік. Вже наприкінці зустрічі Весіно, який вийшов на поле з лави запасних, подвоїв перевагу колективу Ігора Тудора. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував здобуття трьох очок римськими "орлами".

Лаціо — Емполі 2:0

Голи: Патрік, 45+3, Весіно, 89

Лаціо: Мандас — Патрік, Романьйолі, Хісай — Марушич, Гендузі (Весіно, 65), Камада (Катальді, 88), Лаццарі — Ф. Андерсон (Ровелла, 65), Дзакканьї (Педро, 76) — Іммобіле (Кастельянос, 65)

Емполі: Капріле — Берешинські, Ісмайлі, Луперто (Шпенді, 77) — Г'ясі, Бастоні (Камб'ягі, 55), Марін, Малех (Фацціні, 76), Пеццелла (Какаче, 67) — Канчельєрі — Капуто (Дестро, 67)

Попередження: Лаццарі, Ровелла, Романьйолі — Г'ясі