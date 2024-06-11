Італія

Новий контракт гравця з клубом розраховано до 30 червня 2029 року.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Ніколо Бареллою.

Нова угода з 27-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.

Раніше була інформація, що за новим контрактом футболіст зароблятиме близько 6,5 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, Барелла став гравцем Інтера влітку 2019 року. Минулого сезону він провів 48 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Також додамо, що Барелла потрапив до остаточної заявки збірної Італії на Євро-2024.