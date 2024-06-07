Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лучано Спаллетті викреслив зі списку Ріккардо Орсоліні, Івана Проведеля та Самуеле Річчі.

Збірна Італії визначилася із остаточною заявкою на майбутній чемпіонат Європи-2024, який пройде в Німеччині цього літа.

Головний тренер Лучано Спаллетті зробив свій вибір, викресливши зі списку трьох футболістів — воротаря "любителя руського міра" Івана Проведеля, півзахисника Самуеля Річчі та нападаючого Ріккардо Орсоліні.

Також додамо, що раніше через травми збірну залишили захисники Франческо Ачербі та Джорджо Скальвіні. Натомість був викликаний Федеріко Гатті з Ювентуса.

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).

Захисники: Алессандро Бастоні (Інтер), Рауль Белланова (Торіно), Алессандро Буонджорно (Торіно), Рікардо Калафіорі (Болонья), Андреа Камбьязо (Ювентус), Маттео Дарміан (Інтер), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Джанлука Манчіні (Рома), Федеріко Гатті (Ювентус).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте (Рома), Ніколо Фаджіолі (Ювентус), Міхаель Фолоруншо (Верона), Давіде Фраттезі (Інтер), Жоржиньйо (Арсенал), Лоренцо Пеллегріні (Рома).

Нападники: Федеріко К’єза (Ювентус), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Дженоа), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

Нагадаємо, на Євро-2024 Італія зіграє проти Іспанії, Хорватії та Албанії.