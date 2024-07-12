Англія

"Сині" оголосили про свій п'ятий літній трансфер.

Опорний півзахисник Ренато Вейга залишив Базель, перебравшись до Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 20-річним португальцем розраховано до кінця червня 2031 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон. За даними transfermarkt, Базель отримав за свого гравця 14 млн євро.

New Blue on the block. 🫡 pic.twitter.com/vrxDrhUqVI — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 12, 2024

У сезоні-2023/24 Вейга взяв участь у 26 матчах швейцарського клубу в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом. На рахунку Ренато 1 результативний удар у 7 поєдинках за збірну Португалії U-21.

Раніше Челсі підписав захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо, придбав півзахисника Лестер Сіті Кірнана Дьюзбері-Голла, півзахисника Астон Вілли Омарі Келлімана та нападника Барселони Марка Гую.