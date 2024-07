Опорний півзахисник Ренато Вейга залишив Базель, перебравшись до Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 20-річним португальцем розраховано до кінця червня 2031 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон. За даними transfermarkt, Базель отримав за свого гравця 14 млн євро.

New Blue on the block. 🫡 pic.twitter.com/vrxDrhUqVI