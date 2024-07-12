"Сині" оголосили про свій п'ятий літній трансфер.
Ренато Вейга, Getty Images
12 липня 2024, 21:34
Опорний півзахисник Ренато Вейга залишив Базель, перебравшись до Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Контракт із 20-річним португальцем розраховано до кінця червня 2031 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон. За даними transfermarkt, Базель отримав за свого гравця 14 млн євро.
У сезоні-2023/24 Вейга взяв участь у 26 матчах швейцарського клубу в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом. На рахунку Ренато 1 результативний удар у 7 поєдинках за збірну Португалії U-21.
Раніше Челсі підписав захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо, придбав півзахисника Лестер Сіті Кірнана Дьюзбері-Голла, півзахисника Астон Вілли Омарі Келлімана та нападника Барселони Марка Гую.