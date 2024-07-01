Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник бельгійської команди дав свій коментар.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско після поразки від Франції (0:1) у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 підбив підсумки виступу своєї команди на цьому турнірі.

"Складно щось аналізувати за годину після фінального свистка і пізнього пропущеного гола. Протягом кількох тижнів ми гарненько проаналізуємо все, що було на цьому Євро.

Кастельс блискуче провів цей турнір. Він врятував нас у матчі з Україною, і це тільки один приклад. Його сейв дав нам можливість провести цей матч сьогодні. Кастельс грав приголомшливо, і сьогоднішній гол не був його помилкою.

Ми високо пресингували Словаччину і Румунію. Україну теж, але гравці боялися пропустити один гол і вилетіти. Дуже шкода, що Лукаку поїде додому без голу, з огляду на те, як він виступав", — цитує Тедеско прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний огляд матчу Франція — Бельгія.