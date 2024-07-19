Італія

Угоду з клубом Серії А підписав іспанський захисник.

Лівий захисник Альберто Морено поповнив склад Комо після відходу з Вільярреала, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Контракт із 32-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2025 року. Угода буде автоматично продовжена в разі виконання певних умов.

Вільярреал Морено залишив на правах вільного агента. Протягом 5 років у клубі він узяв участь у 124 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку Альберто 141 поєдинок за Ліверпуль, який він представляв із 2014-го до 2019 року.

Вихованець Севільї виграв Євро-2013 зі збірною Іспанії U-21, двічі Лігу Європи (2013/14 і 2020/21), а також Лігу чемпіонів (2018/19).

Нагадаємо, нещодавно Комо підписав ексголкіпера Ліверпуля.