Італія

Одразу два атакуючі гравці отримали пошкодження на старті сезону Серії А.

Атакуючі півзахисники туринського Ювентуса Кефрен Тюрам та Тімоті Веа не зможуть допомогти туринському клубу у найближчому матчі італійської Серії А. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти зазнали м'язових пошкоджень у стартовому матчі Серії А проти Комо (3:0). На відновлення їм знадобиться близько десяти днів.

Після цього футболісти пройдуть нове медичне обстеження, яке покаже, коли вони повернуться на поле.

Таким чином, Тюрам та Веа пропустять найближчий матч Серії А проти Верони, який відбудеться 26 серпня. Після цього "стара синьйора" зіграє проти Роми, в якій виступає українець Артем Довбик — 1 вересня.