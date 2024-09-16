Італія

Керманич Роми прокоментував слова колишнього одноклубника за Ромою.

Напередодні Рома в четвертому турі італійської Серії A не змогла втримати перемогу на полі генуезького Дженоа.

Дженоа — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі, із-поміж іншого, відповів і на критичний коментар Франческо Тотті, який той залишив напередодні гри в Генуї.

"Я не знаю, що саме мав на увазі Франческо, але я не говорив з ним після того, як він дав це інтерв'ю.

Усі тренери в певному сенсі є цапами-відбувайлами, тож нічого дивного. Мене попросили очолити команду у важкий момент, але я думаю, що я заслужив право залишитися на посаді головного тренера Роми й у цьому сезоні.

Але якщо результати не приходять, то тебе виганяють із роботи. Що ж, така роль тренера", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома прийматиме фріульський Удінезе.