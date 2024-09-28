Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Лечче.

Мілан у рамках шостого туру італійської Серії А обіграв Лечче в домашньому протистоянні.

Мілан — Лечче 3:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував виступ власної команди.

"Дербі додало впевненості вболівальникам і, головним чином, гравцям. Сьогодні було дуже важливо перемогти, після дербі завжди є стан ейфорії. Гравці провели серйозну гру, не все було ідеально, але у нас були хороші моменти і гольові ситуації, і ми не пропустили гол, що завжди важливо.

Ця команда повинна навчитися грати в такий тип гри, наша позиційна гра повинна бути іншою. У перерві ми говорили про багато деталей, щоб зробити їх краще.

Потрібно чекати правильного моменту, розуміти, де знаходиться вільний простір. Нам важливо це вміння покращити, команда повинна навчитись так грати. Я говорив перед матчем, що буде важко, команда повинна знати, як краще грати в таких іграх без простору, і в другому таймі ми дійсно грали краще.

У перших іграх ми залишали суперникам занадто багато вільного простору. Сьогодні ми змінили півзахисника, який приходить на допомогу захисту, і захисника, який закриває простір.

Це — речі, які потрібно покращити, коли ми знаходимось близько до своєї зони, ми не можемо залишати так багато часу для гравця суперників, щоб він міг зробити передачу. Ми повинні бути більш агресивними, коли захисник атакує ззовні.

Пулішич? Так, він справді має більш ефективну участь у атаках цього сезону. Але це не тому, що він грає інсайдом — у різні моменти він може грати більш відкрито. Він знає, як грати у своїй ролі, і він знову забив, тому що він постійно близький до воріт", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Фіорентини.