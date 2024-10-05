Італія

Французький хавбек висловився про скорочення своєї дискваліфікації до 18 місяців.

Напередодні стало відомо про те, що після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

31-річний француз висловився про це рішення та своє майбутнє повернення на футбольне поле.

"Нарешті кошмар закінчився. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли знову зможу слідувати своїм мріям. Я завжди заявляв, що ніколи свідомо не порушував антидопінгові правила, я граю чесно, і хочу подякувати Арбітражному суду, який вислухав мої пояснення.

Це був надзвичайно важкий період у моєму житті, тому що все, над чим я так важко працював, було призупинено. Дякую за всю любов і підтримку. Я не можу дочекатися повернення на поле", — цитує слова Поля Погба журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Поль Погба в січні може почати тренуватися з "б'янконері", тоді як його повернення на поле в такому випадку очікується не раніше березня наступного року.