Італія

Тренер римлян незадоволений помилками команди.

Головний тренер роми Іван Юрич прокоментував поразку від Верони (2:3) в матчі Серії А.

"Ми створили так багато моментів, але подарували голи нашим суперникам. Мені шкода хлопців, бо вони показали фантастичну гру з погляду інтенсивності, гри й всього іншого. Ми припустилися помилки в їхньому першому голі, потім був фол, і ми пропустили третій гол на контратаці. Ми програли гру, яка була зіграна на високому рівні.

Ми повинні зберігати ясність у розумі, бачити, що ми робимо, і підвищувати рівень своєї концентрації. При цьому справа не тільки в концентрації, бо ці помилки занадто часті", — сказав Юрич.

Римляни залишились на 11-му місці в Серії А.