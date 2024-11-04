Італія

Але тренер сподівається на останній шанс.

Головний тренер Роми Іван Юрич може залишити свою посаду в найближчі години, повідомляє Ніколо Скіра.

Проте, за даними джерела, коуч сподівається отримати шанс виправити ситуацію до міжнародної паузи — а саме в матчі з Юніоном в Лізі Європи та Болоньї в Серії А. Боси Роми розмірковують, чи варто хорватському фахівцю дати шанс.

Зазначається, що родина Фрідкінів наразі дуже не задоволена роботою Юрича.

Юрич у вересні змінив Де Россі на посаді головного тренера Роми. Хорват провів 10 матчів на чолі римлян: 4 перемоги, 2 нічиї та 4 поразки.