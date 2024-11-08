Італія

Тренер пояснив своє рішення залишити Довбика в запасі.

Наставник Роми Іван Юрич пояснив, чому вирішив не випускати Артема Довбика у старті на гру проти Юніона (1:1) в матчі Ліги Європи.

"Я хотів би, щоб він зіграв проти Болоньї. Ми знаємо, що дві гри за такий короткий час стомлюють.

Ми ризикуємо завдати шкоди, тому, обдумавши все, я думаю, що це був правильний вибір", – передає слова Юрича giallorossi.net.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон — Рома у рамках 4 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25.