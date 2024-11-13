Італія

Раніше два захисники "старої синьйори" вилетіли на довгий термін через травми.

Туринський Ювентус буде активним у зимове трансферне вікно у січні, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" планує підписати контракт із центральним захисником.

При цьому наголошується, що італійці не зацікавлені у вільних агентах.

Додамо, що нинішнього сезону Ювентус на тривалий термін втратив двох захисників через травми — Бремера та Хуана Кабаля.

Після 12 турів Ювентус набрав 24 очки та посідає шосте місце в італійській Серії А.