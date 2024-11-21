Італія

Все заради Клубного чемпіонату світу.

Італійська федерація футболу FIGC прийняла пропозицію Серії А щодо запровадження додаткового трансферного вікна влітку 2025 року для реєстрації клубами нових гравців під Клубний чемпіонат світу. Про це повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, запит від Серії А був поданий у четвер, і протягом кількох годин FIGC його ухвалила. Деталі цього рішення ще обговорюватимуться.

Міні-вікно буде відкрито з 1 до 10 червня 2025 року. Воно діятиме для всіх клубів Серії А, а не лише для Інтера та Ювентуса, які представлятимуть Італію на КЧМ-2025.

Оскільки Клубний чемпіонат світу пройде з червня по середину липня, досить багато клубів ризикували опинитися у скрутному становищі, адже контракти гравців могли скінчитися серед турніру.

Раніше повідомлялося, що костариканський клуб хоче подати до суду на ФІФА.