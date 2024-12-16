Україна

Боснієць відреагував на скандал після матчу з Поліссям.

Після центрального матчу 17-го туру УПЛ стався епізод за участі головних тренерів Полісся та Шахтаря Імада Ашура та Маріно Пушича відповідно.

Тренер житомирян підійшов до свого колеги, щоб потиснути руку після матчу, але наставник "гірників" його проігнорував. Після матчу, який закінчився на користь Полісся (1:0), Пушич розповів, чому не потис руку Ашуру.

"Я його просто не помітив. Він святкував зі своєю командою. Це правильно, вони заслужили. Я потиснув руку головному арбітру, а свого візаві просто не помітив", — сказав Пушич після матчу на флешінтерв'ю.

Полісся — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ