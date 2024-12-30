Італія

Дві протилежні заяви тренера впродовж однієї години.

Мілан напередодні у домашньому поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A на власному полі зіграв унічию проти Роми.

Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри стало відомо, що керівництво "россонері" сповістило головного тренера Паулу Фонсеку про рішення щодо його звільнення.

Незважаючи на те, що за декілька хвилин до цієї події керманич був упевнений у подальшому продовженні роботи на чолі команди, йому залишалось лише підтвердити цю інформацію.

"Так, це правда. Я залишаю Мілан. Чи шкодую я про це? Що ж, таке життя — воно таке, яким воно є.

У мене спокійне сумління, тому що я зробив усе, що міг", — заявив португальський фахівець.

Таким чином на матч півфіналу Суперкубка Італії проти туринського Ювентуса россонері" виводитиме вже інший тренер.