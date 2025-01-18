Італія

Форвард римлян прокоментував перемогу над Дженоа.

Римська Рома в рамках двадцять першого туру італійської Серії A на власному полі здолала генуезький Дженоа.

Рома — Дженоа 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Перший гол у цій зустрічі опинився на рахунку українського нападника "вовків" Артема Довбика, який після завершення гри поділився власними враженнями від протистояння.

"Безумовно, мені досі складно адаптуватись, адже Серія A відрізняється від Ла Ліги. Я намагаюсь вдосконалюватись, і думаю, що італійська ліга вдосконалює мене, тому що тут дуже сильні захисники. Але я адаптуюсь.

Чому я не святкую свої голи? Я просто не в повній мірі задоволений своєю грою. Так, я забиваю, але я можу краще. Святкуватиму з більш важливих приводів.

Тренер попросив партнерів по команді більше грати в напрямку мене, і я думаю, ви можете бачити це на полі. Загалом, комунікація між нами покращується.

Я не відчуваю особливого тиску. Я знаю, що до мене в Ромі подібним форвардом також був Джеко, який не дуже добре провів свій перший сезон, і ми знаємо, що він зробив після цього. Думаю, просто потрібен час, щоб знайти правильне взаєморозуміння. Для мене краще грати з такими гравцями, як Пауло Дібала.

Відтоді, як я приїхав до Риму, я одразу зрозумів, що на нападника чиниться великий тиск, але я зберігаю спокій і намагаюся покращити взаєморозуміння з партнерами по команді та насолоджуюсь цим моментом", — заявив український виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме у фріульського Удінезе.