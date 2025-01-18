Італія

Форвард Роми прокоментував перемогу над Дженоа.

Напередодні в рамках двадцять першого туру італійської Серії A римська Рома на власному полі здолала генуезький Дженоа.

Рома — Дженоа 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "вовків" Пауло Дібала поділився власними враженнями від протистояння.

"Суперники провели хороший перший тайм. У їхні ворота було важко забити, але з виходом Стефана Ель Шаараві ми відчули більше свіжості. Він забив дуже важливий гол, який повернув гру в потрібне нам русло.

Ми усвідомлюємо, який сезон проводимо, і тому ми задоволені нашими останніми виступами, у нас усе добре. Попереду ще довгий шлях і багато ігор, які відбуватимуться дуже швидко. Ми сподіваємось продовжувати в тому ж дусі.

Я щасливий, що можу допомогти команді. Я відчуваю себе дуже добре фізично, і я думаю, що у нас у всіх усе добре, тому команда загалом грає добре.

Будемо сподіватись, що я зможу продовжувати в тому ж дусі, тому що, як я вже говорив, я відчуваю себе добре і хочу зробити щось для моїх товаришів по команді і для людей, які підтримують цей клуб", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме у фріульського Удінезе.