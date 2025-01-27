Вартість оренди оцінюється у п'ять мільйонів євро.
Ренату Вейга, Getty Images
27 січня 2025, 22:31
Універсал лондонського Челсі Ренату Вейга найближчим часом поповнить склад туринського Ювентуса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби повністю оформили всі документи щодо оренди 21-річного португальця.
Сума оренди складе близько п'яти мільйонів євро і "стара синьйора" не матиме опції викупу футболіста.
У нинішньому сезоні Вейга провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти. Його контракт з "синіми" розрахований до літа 2031 року.
Після 22 турів Ювентус набрав 37 очок і посідає п'яте місце у Серії А.