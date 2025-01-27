Італія

Вартість оренди оцінюється у п'ять мільйонів євро.

Універсал лондонського Челсі Ренату Вейга найближчим часом поповнить склад туринського Ювентуса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю оформили всі документи щодо оренди 21-річного португальця.

Сума оренди складе близько п'яти мільйонів євро і "стара синьйора" не матиме опції викупу футболіста.

У нинішньому сезоні Вейга провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти. Його контракт з "синіми" розрахований до літа 2031 року.

Після 22 турів Ювентус набрав 37 очок і посідає п'яте місце у Серії А.