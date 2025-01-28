Італія

Орендна угода розрахована до кінця сезону.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Челсі Ренату Вейгою.

Орендну угоду з 21-річним португальцем розраховано до кінця нинішнього сезону. У складі "старої синьйори" футболіст виступатиме під 12 номером.

За інформацією ЗМІ, сума оренди склала чотири мільйони євро, а ще півтора мільйони євро "сині" можуть отримати у якості бонусів.

Цього сезону Вейга провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Після 22 турів Ювентус набравши 37 очок і посідає п'яте місце у Серії А.