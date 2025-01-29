Італія

Один із лідерів ПСВ може вирушити до Італії.

Вінгер ПСВ Ноа Ланг може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного нідерландця зацікавлений Наполі, який бачить у гравці заміну Хвічі Кварацхелії, який перейшов у ПСЖ.

Клуби продовжують переговори щодо можливого трансферу футболіста, але ПСВ не горить бажанням відпускати одного з лідерів команди напередодні закриття трансферного вікна.

Нинішнього сезону Ланг провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав вісім гольових передач.

Після 22 турів Наполі очолює Серію А, випереджаючи Інтер на три очки, але "нерадзуррі" має гру в запасі.