24-річний швейцарець вже дав свою згоду на перехід.
Нападник Мілана Ноа Окафор може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного швейцарця зацікавлений Наполі, який вже домовився із футболістом. Наразі сторони обговорюють оренду із правом викупу гравця.
Також зазначається, що доля цього переходу залежить від трансферу вінгера Аль-Ахлі Аллана Сен-Максимена, який поки що не оформлений.
Нинішнього сезону Окафор провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.