Італія

24-річний швейцарець вже дав свою згоду на перехід.

Нападник Мілана Ноа Окафор може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного швейцарця зацікавлений Наполі, який вже домовився із футболістом. Наразі сторони обговорюють оренду із правом викупу гравця.

Також зазначається, що доля цього переходу залежить від трансферу вінгера Аль-Ахлі Аллана Сен-Максимена, який поки що не оформлений.

Нинішнього сезону Окафор провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.