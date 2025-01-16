Італія

Угода гравця з туринським клубом розрахована до літа 2029 року.

Захисник туринського Ювентуса Андреа Камб'язо може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного італійця зацікавлений Манчестер Сіті, який готовий запропонувати за нього 60-65 мільйонів євро.

При цьому наголошується, що керівництво "старої синьйори" хоче виручити більше за свого гравця, а "містяни" вже пропонують Андреа контракт на п'ять років із можливістю продовження ще на один сезон.

Цього сезону Камб'язо провів 25 матчів, у яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі. Його контракт з Ювентусом розрахований до літа 2029 року.