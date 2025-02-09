Італія

"Джаллороссі" відібрали очки в "россоблу" на власному полі.

На Стадіо Віа дель Маре в рамках 24-го туру італійської Серії А-2024/25 Лечче приймав Болонью.

Команди не порадували результативними ударами в першому таймі зустрічі. Відкрити рахунок вдалося лише незадовго до завершення основного часу, однак взяття воріт у виконанні Тейса Даллінги було скасовано через офсайд. Пізніше фінальний свисток зафіксував нічию.

Лечче з 24-ма очками йде 14-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Болонья з 38-ма заліковими балами перебуває на восьмій сходинці.

Лечче — Болонья 0:0

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Гельгасон (Беріша, 80), Рамадані (П'єрре, 70), Кулібалі — П'єротті (Ндрі, 89), Крстович, Моренте (Карлссон, 70)

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Гольм, 56), Казале, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 83) — Фройлер (Моро, 83), Побега — Ндоє, Фаббіан (Даллінга, 76), Домінгес (Камб'ягі, 56) — Кастро

Попередження: Фройлер, Побега