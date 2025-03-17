Італія

Серйозна втрата для "вовків".

Нападник Роми Пауло Дібала не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє Lapadula News.

Нагадаємо, 31-річний аргентинець отримав пошкодження у минулому матчі Серії А проти Кальярі (1:0), у якому він відіграв на полі 12 хвилин після виходу на заміну.

За інформацією джерела, у футболіса діагностували пошкодження напівсухожильного м'яза лівого стегна. Через це він пропустить близько місяця.

Наразі команди пішли на міжнародну перерву, після чого Рома зіграє проти Лечче (29 березня), Ювентуса (6 квітня), Лаціо (13 квітня) та Верони (19 квітня).

Цього сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Кальярі.