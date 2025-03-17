Італія

Український хавбек висловився про повернення до стартового складу в матчі з Лечче після серйозної травми.

У рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A Дженоа на власному полі обіграла Лечче з рахунком 2:1, тоді як український півзахисник Руслан Маліновський вперше зіграв у старті після травми та відзначився двома асистами.

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31-річний українець поділився емоціями від повернення до стартовому складу "грифонів".

"Які емоції знову грати на цьому стадіоні та розділяти цей важливий момент із чудовими вболівальниками! Молодці, хлопці, важливі три очки, рухаємося вперед!

Дякую своїй родині за постійну підтримку. Хочу подякувати всьому штабу Дженоа за їхню цінну роботу. Дякую, професоре Федеріко Сантоліні, а також Емануеле Сантоліні. Форца Дженоа!" — написав Маліновський в своєму Instagram.



Нагадаємо, що Руслан Маліновський завдяки двом асистам у грі з Лечче потрапив до символічної збірної 29-го туру Серії А від Sofascore.