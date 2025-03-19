Італія

Переговори про новий контракт зіткнулися з труднощами.

У Роми виникли серйозні проблеми під час переговорів щодо нового контракту з воротарем Міле Свіларом, через що майбутнє футболіста під питанням. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, переговори з 25-річним сербом просуваються не надто успішно і далекі від компромісу.

Поточна зарплата голкіпера становить один мільйон євро за сезон, у той час як "джалороссі" запропонували збільшити її до 1,6 млн євро плюс бонуси за певні показники.

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Футболіст вважає цю цифру занадто низькою, особливо якщо врахувати, що на момент минулого підписання контракту він був другим чи навіть третім воротарем "вовків", тоді як цього сезону він є безперечним першим номером команди Клаудіо Раньєрі.

Нагадаємо, Свілар перейшов у Рому у якості вільного агента з Бенфіки в 2022 році, а його поточний контракт розрахований до літа 2027 року.

Також наголошується, що у послугах Міле зацікавлені багато клубів, включаючи Фенербахче, а також Манчестер Сіті.

Нинішнього сезону Свілар провів 42 матчі, з яких 14 на нуль при 46 пропущених м'ячах.