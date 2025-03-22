Італія

Хорватський спеціаліст є головним кандидатом на посаду головного тренера "б'янконері".

Ювентус продовжує працювати над планом звільнення Тіаго Мотти з посади головного тренера, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що головним кандидатом на роль керманича туринського клубу все ще є Ігор Тудор. За даними Романо, 46-річний хорват уже погодився очолити "б'янконері".

Йдеться про контракт до кінця сезону-2024/25, який включатиме опцію продовження на рік. Спеціаліст не має робочого місця з червня 2024-го, коли він залишив Лаціо.

Тудор уже працював в Ювентусі асистентом Андреа Пірло (серпень 2020 — травень 2021). Ігор також представляв туринців у якості гравця, провівши 174 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився 21-м голом і шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що стати керманичем Ювентуса погодився Роберто Манчіні.