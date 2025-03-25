Італія

48-річний фахівець отримав визнання від своїх колег з тренерського цеху.

Головного тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі визнано найкращим тренером італійської Серії А за підсумками минулого сезону-2023/24. Про це повідомляє Федерація футболу Італії.

Panchinca d'Oro — щорічна нагорода, яку вручають найкращим тренерам Італії в Коверчано, за яку голосують лише тренери з різних дивізіонів країни.

Це перша перемога 48-річного фахівця та перша для "нерадзуррі" після Антоніо Конте у сезоні-2020/21.

Індзагі виграв приз із явною перевагою, набравши 26 голосів. Джан П'єро Гасперіні посів друге місце з 14 голосами, а Вінченцо Італьяно посів третє місце з чотирма.

Минулого сезону Інтер під керівництвом Індзагі став володарем Скудетто.

Раніше повідомлялося, що на цій же церемонії нагороду за досягнення у спорті отримав Карло Анчелотті із мадридського Реалу.