Італія

Обидва футболісти мають повернутися перед матчем Ліги чемпіонів проти Баварії.

Захисник Інтера Дензел Думфріс та нападник Лаутаро Мартінес не зможуть допомогти своїй команді у найближчих матчах через травми. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у 28-річного нідерландця розтягнення підколінного сухожилля, а у 27-річного аргентинця м'язовий дискомфорт.

За прогнозами лікарів, Лаутаро має встигнути відновитись до першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, а участь Дензела у єврокубковому поєдинку під великим питанням.

Таким чином, обидва футболісти точно пропустять матчі проти Удінезе та Парми у Серії А, а також зустріч із Міланом у Кубку Італії між ними.

У нинішньому сезоні Думфріс провів 38 матчів, у яких забив вісім голів та віддав два асисти. На рахунку Мартінеса 39 ігор, 18 голів та шість гольових передач.

Після 29 турів Інтер набрав 64 очки та посідає перше місце в Серії А, випереджаючи Наполі на три бали.

Раніше повідомлялося, що Індзагі визнаний найкращим тренером Серії А минулого сезону.