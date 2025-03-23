Аргентинський нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес через травму вимушено пропускає березневу міжнародну перерву, під час якої його національна команда має зіграти проти Уругваю (1:0) та Бразилії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Утім, 27-річний виконавець очікує на своє швидке повернення, а про відновлення від травим розповів у власних соціальних мережах.

"Щасливий, що можу насолодитись кількома вихідними з сім'єю в Мендосі, щоб відновити сили і відновитись після травми, яка залишила мене поза грою в двох матчах плей-оф.

Зараз я відновлююсь, щоб повернутись якомога швидше"— заявив аргентинський виконавець.

Лаутаро в цьому сезоні провів уже 39 матчів, забивши 18 голів та віддавши шість гольових передач.