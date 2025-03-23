Форвард Інтер прокоментував своє відновлення після травми.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
23 березня 2025, 07:45
Аргентинський нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес через травму вимушено пропускає березневу міжнародну перерву, під час якої його національна команда має зіграти проти Уругваю (1:0) та Бразилії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Утім, 27-річний виконавець очікує на своє швидке повернення, а про відновлення від травим розповів у власних соціальних мережах.
"Щасливий, що можу насолодитись кількома вихідними з сім'єю в Мендосі, щоб відновити сили і відновитись після травми, яка залишила мене поза грою в двох матчах плей-оф.
Зараз я відновлююсь, щоб повернутись якомога швидше"— заявив аргентинський виконавець.
Лаутаро в цьому сезоні провів уже 39 матчів, забивши 18 голів та віддавши шість гольових передач.