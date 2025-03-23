Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Інтер прокоментував своє відновлення після травми.

Аргентинський нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес через травму вимушено пропускає березневу міжнародну перерву, під час якої його національна команда має зіграти проти Уругваю (1:0) та Бразилії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Утім, 27-річний виконавець очікує на своє швидке повернення, а про відновлення від травим розповів у власних соціальних мережах.

"Щасливий, що можу насолодитись кількома вихідними з сім'єю в Мендосі, щоб відновити сили і відновитись після травми, яка залишила мене поза грою в двох матчах плей-оф.

Зараз я відновлююсь, щоб повернутись якомога швидше"— заявив аргентинський виконавець.

Лаутаро в цьому сезоні провів уже 39 матчів, забивши 18 голів та віддавши шість гольових передач.