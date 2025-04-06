Італія

В колективі була робоча атмосфера.

Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про атмосферу всередині туринської команди. Його слова наводить Corriere della Sera.

"Вони можуть критикувати мене як тренера за мій вибір, і я, звичайно, приймаю це. Але той, хто каже, що роздягальня була проти мене — брехун. Такі речі неприйнятні, це неправда. Ніколи в моїй кар'єрі ніхто з тих, з ким я працював, не говорив публічно, що у них проблеми зі мною.

В Ювентусі у мене склалися чудові стосунки з усіма гравцями з професійного та людського погляду. Відносини, засновані на повазі.

Нормально, що ті, хто грає менше, можуть бути менш щасливими. Я теж був футболістом, і коли я не грав, звичайно був не дуже радий цьому. Але я завжди поважав рішення тренера, і так само було з гравцями Ювентуса.

Іноді ми перемагали, іноді ні. Судити мене як тренера, критикувати мою тактику, все, що пов'язано з футболом — я приймаю і завжди буду приймати. Це аналізи, які допомагають вам рости. Однак я не сприймаю особистих нападок, заснованих на наклепі", — заявив Мотта.

Раніше Мотта висловився про свою роботу в Ювентусі.