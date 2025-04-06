В колективі була робоча атмосфера.
Тіаго Мотта, getty images
06 квітня 2025, 15:17
Колишній головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про атмосферу всередині туринської команди. Його слова наводить Corriere della Sera.
"Вони можуть критикувати мене як тренера за мій вибір, і я, звичайно, приймаю це. Але той, хто каже, що роздягальня була проти мене — брехун. Такі речі неприйнятні, це неправда. Ніколи в моїй кар'єрі ніхто з тих, з ким я працював, не говорив публічно, що у них проблеми зі мною.
В Ювентусі у мене склалися чудові стосунки з усіма гравцями з професійного та людського погляду. Відносини, засновані на повазі.
Нормально, що ті, хто грає менше, можуть бути менш щасливими. Я теж був футболістом, і коли я не грав, звичайно був не дуже радий цьому. Але я завжди поважав рішення тренера, і так само було з гравцями Ювентуса.
Іноді ми перемагали, іноді ні. Судити мене як тренера, критикувати мою тактику, все, що пов'язано з футболом — я приймаю і завжди буду приймати. Це аналізи, які допомагають вам рости. Однак я не сприймаю особистих нападок, заснованих на наклепі", — заявив Мотта.
Раніше Мотта висловився про свою роботу в Ювентусі.