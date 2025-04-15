Італія

Француз отримав травму голови у минулій грі.

Воротар Мілана Майк Меньян не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі Серії А проти Аталанти. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, 32-річний француз отримав травму голови в минулому матчі чемпіонату проти Удінезе (4:0), після чого знепритомнів та був госпіталізований на ніч.

Згідно з регламентом Серії А, гравці, які зазнали травм голови, не допускаються до тренувань протягом одного тижня.

Найближчим часом Майк має пройти медичне обстеження, зокрема, комп'ютерну томографію, яка покаже, чи були наслідки після його травми.

Нинішнього сезону Меньян провів 45 матчів, з яких 12 на нуль при 52 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, матч Мілан — Аталанта пройде в неділю, 20 квітня, о 21:45 за Києвом.